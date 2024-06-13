Kuveyt Türk'e 'İş Birliğine En Açık Banka' ödülü

Kuveyt Türk, KPMG Türkiye ile FINTR tarafından düzenlenen "Dijital Finansın Öncüleri" kapsamında "İş Birliğine En Açık Banka" ödülüne layık görüldü.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, KPMG Türkiye ile Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği'nin (FINTR), ülkemizin fintek alanında dünyadaki rolünü güçlendirmek amacıyla düzenlediği "KPMG & FINTR Dijital Finansın Öncüleri" ödül töreni İstanbul'da gerçekleştirildi.

KPMG & FINTR Dijital Finansın Öncüleri, sektörün dijital dönüşümüne öncülük eden bankaları ve fintek şirketlerini ödüllendirerek Türk finans sektöründe inovasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor. Etkinlikte Kuveyt Türk, "İş Birliğine En Açık Banka" ödülünün sahibi oldu.

2017'den bu yana API Market Platformu'nu finansal ekosisteme sunan Kuveyt Türk, ödüle açık bankacılık ve servis bankacılığı alanındaki vizyonuyla layık görüldü.

"Teknoloji ve trend analizleri sunan partnerlerle de işbirliği yapıyoruz"

Açıklamada gürüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, müşteri odaklı yaklaşımları, inovasyon çalışmaları ve dijital dönüşüm yolunda attıkları adımlarla sektördeki öncü konumlarını sürdürdüklerini belirtti.

Demir, 2017'den bu yana aktif olarak çalışmalarını sürdürdükleri API Market platformlarıyla açık bankacılık alanında en iyi hizmet veren öncü bankalar arasında yer aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Kuveyt Türk API Market'e bugüne kadar 3 binden fazla yazılımcı kayıt yaptırdı. API Market ile kullanıma sunduğumuz 366 API aracılığıyla 70'in üzerinde partnerle işbirliği yaptık. Teknoloji ve trend analizleri sunan partnerlerle de işbirliği yapıyoruz. Fonksiyonel ve yazılımcı deneyimi açısından en iyi ve en zengin içeriğe sahip API markete sahip finans kurumları arasında yer alıyoruz. Açık bankacılık alanında yeniliklere imza atmaya ve yeni işbirliklerini hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kuveyt Türk API Market, INNOPAY Open Banking Monitor 2023'te, fonksiyonel gelişmişlik ve deneyim açısından en iyi seviyeyi ifade eden "Masters in Openness" kategorisinde Türkiye'den yer alan tek finans kurumu oldu.

Ayrıca banka, API ve açık bankacılık uygulamalarıyla, uluslararası finans piyasalarının önde gelen yayınlarından Global Finance'in düzenlediği "Dünyanın En İyi Dijital Bankaları 2023" ödüllerinde "En İyi Açık Bankacılık API'leri" alanında Türkiye'nin en iyi bankası seçilmişti.