BESA Holding'in "The Bo Viera" projesinin yeni etap satışları başladı

Besa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci: "Proje sosyal donatı alanlarının yanı sıra bünyesindeki Hilton Otel ile de Bodrum'un göz bebeği haline geldi" dedi

BESA Holding tarafından Bodrum'da inşa edilen The Bo Viera projesinde yeni etap satışları başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Küçükbük koyunda yer alan The Bo Viera projesi bünyesindeki Hilton oteli, residans, villaları, sosyal donatı alanlarıyla turizmin önde gelen ilçelerinden Bodrum'da yeni müşterilerini bekliyor.

Ankara merkezli, 50 yılı aşkın süredir inşaat başta olmak üzere çok sayıda sektörde çalışmalarıyla tanınan Besa Holding'in The Bo Viera projesinde yeni etap satışları başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Besa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, projenin holding prestij çalışması olduğunu vurgulayarak, 'Holding'in kurucusu babam Mimar Salih Bezci, tüm mesleki birikimini bu projeye aktardı. Şu an Bodrum'da her metrekare çok değerli. Türkbükü bünyesinde çok özel bir yarımada olan Küçükbük'te yaklaşık 4 yıl önce başladığımız The Bo Viera projesinde sona geldik.' ifadelerini kullandı.

Projenin detaylarından bahseden Bezci, 310 adet villa ve rezidansın ilgileyle karşılandığını aktardı.

Bezci, '1,2 kilometrelik kesintisiz kum sahil bandı, eşsiz manzarası, adalardan gelen ışıklarla gecesini aydınlatan, şu an Bodrum'un en değerli arazisi Küçükbük'e, Bodrum'a ve BESA Holding'e yakışan bir proje yerleştirmemiz gerekiyordu. The Bo Viera da öyle bir proje oldu. Ülkemizin en seçkin iş adamları, mesleklerinin önder isimleri projemize dahil oldu.' değerlendirmesinde bulundu.

Projede yeni etap satışlarına başladıklarını belirten Bezci, şunları kaydetti:

'Her geçen yıl değerine değer katan bu proje sosyal donatı alanlarının yanı sıra bünyesindeki Hilton Otel ile de Bodrum'un göz bebeği haline geldi. Bodrum'a alternatif beldelerden yer almak isteyen çok sayıda kişi, projemiz sayesinde yönünü Bodrum'a döndürdü. Zaten çok değerli olan Bodrum'un değerine değer kattık. BESA Holding olarak The Bo Viera gibi ülkemizin yüz akı olacak projelere imza atmaya devam edeceğiz.'