Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti:  Duruşma tarihi belli oldu

İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. 24 yıla kadar hapis cezası istenen iki sanık, 10 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

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24 Ocak Cuma günü Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. O sırada yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi, 14 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Minguzzi'nin katiline çocuk

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. isimli 2 çocuk polis tarafından gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle düzenlenen iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıklar 10 Nisan 2025 tarihinde hakim karşısına çıkacak.