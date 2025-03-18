Ömer Çelik: Netanyahu hükümeti insanlık düşmanı bir organizasyondur

İsrail ordusunun ateşkesi tek taraflı bozarak Gazze'ye yeni bir saldırı başlatmasına ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kapsamlı hava saldırıları başlattı.

Ateşkesin bozulmasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Çelik, "Netanyahu hükümeti insanlık düşmanı bir organizasyondur. Yine katliam şebekesi gibi hareket ederek masum Filistinlileri öldürdüler." dedi.

"Bu katliam şebekesinin tüm insani değerlere düşman olduğu ve hiçbir anlaşmaya sadık kalmayacağı açıktır." ifadelerini kullanan Çelik, "Bundan sonrasında dünyada insanlık adına bir değer ve düzen olacaksa, bunun ilk şartı bu katliam şebekesinin yargılanması ve cezalandırılmasıdır." paylaşımında bulundu.