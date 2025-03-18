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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'deki ateşkese saygı gösterilmesi çağrısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'deki ateşkese saygı gösterilmesi çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in düzenlediği son saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkese saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

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BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in, İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli sivilin öldürülmesinden dolayı "şoke olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "(Guterres) Ateşkese saygı gösterilmesi, insani yardım akışının engelsiz şekilde yeniden sağlanması ve kalan esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılması için güçlü çağrıda bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze'de başlattığı saldırılarda 326 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı aktarıldı.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada da saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.

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