Tekstil devi iflasını ilan etti

Batik markasının sahibi MyGlobe, ekonomik darboğazdan çıkamayarak konkordato ilan etti. Şirketin borcu 125 milyon TL’yi aşarken, mahkeme 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Tekstil sektöründeki kriz derinleşirken, sektörde yeni konkordato dalgası yaşanabileceği belirtiliyor.

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Türkiye’de son dönemde art arda gelen konkordato ve iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. Batik markasının sahibi MyGlobe, ekonomik darboğazdan çıkamayarak konkordato ilan etti. Şirketin sahibi Mehmet Yılmaz’ın bireysel konkordato başvurusu ise mahkeme tarafından kabul edilmedi.

BATİK’İ SATIN ALDI, ANCAK KRİZDEN KURTARAMADI

2019 yılında Ziyal Ailesi’ne ait Batik markası, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Mehmet Yılmaz’ın sahibi olduğu MyGlobe tarafından satın alınmıştı. Markayı yeniden canlandırmayı hedefleyen MyGlobe, devraldıktan kısa süre sonra finansal sıkıntılarla karşılaştı. Batik’in önceki sahibi Ziyal Ailesi, Tiffany&Tomato markasını 35 milyon dolara satarak sektörden çekilmiş, ancak Batik’in yeni yönetimi de şirketi ayakta tutmayı başaramamıştı.

AVM’LERDE ŞUBELERİ BULUNAN MYGLOBE’DA KRİZ DERİNLEŞTİ

Türkiye genelinde birçok alışveriş merkezinde mağazası bulunan MyGlobe, artan borç yükü nedeniyle konkordato ilan etmek zorunda kaldı. Batik markası da bu süreçten doğrudan etkilendi. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Batik markası için Aralık ayında üç aylık geçici mühlet kararı vermişti. Ancak konkordato sürecini inceleyen komiser heyeti, MyGlobe için 1 yıllık kesin mühlet kararı çıkardı.

Mahkeme, şirketin sahibi Mehmet Yılmaz’ın bireysel konkordato talebini ise reddetti.

ŞİRKETİN BORCU 125 MİLYON TL’Yİ AŞTI

Batik, 2024 yılı içinde franchise fuarlarına katılarak yeni yatırımcı arayışına girse de, beklenen finansal desteği bulamadı. Artan borç yükü nedeniyle, şirket için mahkeme kararıyla alacaklılar kurulu oluşturulacak.