MSÜ sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş sınavı (2025-MSÜ) sonuçlarını açıkladı.Abone ol
23 Şubat’ta düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sınav sonuçları erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sonuçların açıklandığını sosyal medya hesabında duyurdu.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
MSÜ tercih tarihleri, yayınlanacak kılavuz ile birlikte belli olacak.