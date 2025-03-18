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MSÜ sınav sonuçları açıklandı

MSÜ sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş sınavı (2025-MSÜ) sonuçlarını açıkladı.

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23 Şubat’ta düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) sınav sonuçları erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sonuçların açıklandığını sosyal medya hesabında duyurdu.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

MSÜ tercih tarihleri, yayınlanacak kılavuz ile birlikte belli olacak.

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