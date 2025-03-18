BIST 10.771
DOLAR 36,66
EURO 40,13
ALTIN 3.555,50
HABER /  EKONOMİ

Akbank'tan BES kampanyası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Akbank'tan BES kampanyası

Akbank, bireysel emeklilik sistemine (BES) katılımı teşvik eden yeni kampanyasını duyurdu.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, 31 Mart'a kadar mobil uygulaması üzerinden AgeSA Bireysel Emeklilik'e katılarak, katkı payı ödemesini Akbank kredi kartlarıyla yapan müşterilerine yüzde 30 devlet katkısına ek olarak 1000 lira "chip-para" fırsatı sunuyor.

Müşteriler, mobil üzerinden kendileri için ya da 18 yaş altı çocukları için BES sözleşmesi başlatabiliyor.

Banka, AgeSA Hayat ve Emeklilik işbirliğiyle hayata geçirdiği yeni kampanyayla, BES'i teşvik etmeyi ve uzun vadeli tasarruf alışkanlıklarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kampanyada, en az 1500 lira tutarındaki ilk 2 katkı payı ödemesini Akbank Axess veya Wings kredi kartıyla yapan katılımcılar, 1000 lira "chip-para" kazanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır'a görev
UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır'a görev
İmamoğlu’na diploma soruşturmasında yeni gelişme
İmamoğlu’na diploma soruşturmasında yeni gelişme
AK Parti'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajı
AK Parti'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi mesajı
Sunucu Aslı Özkaya'nın kızına köpek saldırdı
Sunucu Aslı Özkaya'nın kızına köpek saldırdı
 Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşeceği tarih belli oldu
 Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşeceği tarih belli oldu
İsrail Gazze'de ateşkesi bozdu, katliam yapıyor! Hamas'tan açıklama
İsrail Gazze'de ateşkesi bozdu, katliam yapıyor! Hamas'tan açıklama
Dolarda düşüş var! Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolarda düşüş var! Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Bakan Yerlikaya duyurdu! 5 ilde suç örgütlerine operasyon: 80 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu! 5 ilde suç örgütlerine operasyon: 80 şüpheli yakalandı
Erdoğan'ın elini öpüp harçlık almıştı! Eski güzellik kraliçesine AK Parti'de yeni görev
Erdoğan'ın elini öpüp harçlık almıştı! Eski güzellik kraliçesine AK Parti'de yeni görev
Merdan Yanardağ'ın televizyonu Tele 1'den Mesut Özil'e büyük ayıp
Merdan Yanardağ'ın televizyonu Tele 1'den Mesut Özil'e büyük ayıp
Audi, 2029'a kadar 7 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Audi, 2029'a kadar 7 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırarak sürdüreceğini açıkladı
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırarak sürdüreceğini açıkladı