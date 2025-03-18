Akbank'tan BES kampanyası

Akbank, bireysel emeklilik sistemine (BES) katılımı teşvik eden yeni kampanyasını duyurdu.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, 31 Mart'a kadar mobil uygulaması üzerinden AgeSA Bireysel Emeklilik'e katılarak, katkı payı ödemesini Akbank kredi kartlarıyla yapan müşterilerine yüzde 30 devlet katkısına ek olarak 1000 lira "chip-para" fırsatı sunuyor.

Müşteriler, mobil üzerinden kendileri için ya da 18 yaş altı çocukları için BES sözleşmesi başlatabiliyor.

Banka, AgeSA Hayat ve Emeklilik işbirliğiyle hayata geçirdiği yeni kampanyayla, BES'i teşvik etmeyi ve uzun vadeli tasarruf alışkanlıklarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Kampanyada, en az 1500 lira tutarındaki ilk 2 katkı payı ödemesini Akbank Axess veya Wings kredi kartıyla yapan katılımcılar, 1000 lira "chip-para" kazanıyor.