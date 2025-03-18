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İmamoğlu’na diploma soruşturmasında yeni gelişme

İmamoğlu’na diploma soruşturmasında yeni gelişme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

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Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucularından akademisyen Özalp Tozan, savcılık tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, sürecin siyasi baskı altında ilerlediğini öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucularından ve ODTÜ mezunu akademisyen Özalp Tozan’ın savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Sözcü TV’de konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özer, akademisyen Tozan’ın tanık sıfatıyla değil, şüpheli olarak ifadeye çağrıldığını belirtti. Özer, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, kendisi ifadeye çağrıldı. Bu önemli bir gelişme. Dekan üzerinde baskı yapanlar, şimdi eski yöneticileri de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıyorlar. Dahası, ilginç bir durum söz konusu: Bir gazeteci, sabah 06.26’da konuyla ilgili yazısını yayımlıyor, ardından savcılık sabah 11.25’te talimat yazıyor ve hocamız ifadeye çağrılıyor.”

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