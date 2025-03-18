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İsrailli siyasetçiler Gazze'deki saldırıların başlamasını memnuniyetle karşıladı

İsrailli siyasetçiler Gazze'deki saldırıların başlamasını memnuniyetle karşıladı

İsrail'de aşırı sağcılar, ordunun Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarına yeniden başlamasını "memnuniyetle" karşıladı.

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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir, X hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, saldırıların yeniden başlamasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Smotrich, saldırılara yeniden başlayacaklarına dair söz verdiğini ve İsrail'in Gazze'ye "çok güçlü" bir saldırı başlattığını belirterek, bunun Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in göreve başlamasından bu yana planlandığını ve aşamalı bir sürecin yaşanacağını belirtti.

Bu saldırıların daha öncekilerden çok farklı olacağını öne süren Smotrich, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olmasına rağmen hükümette kalıp görevini yerine getirdiğini ileri sürerek saldırılardan memnuniyetini ifade etti.

Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir de "Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail'in yoğun saldırılara geri dönmesini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sürdürmesini hep savunduğunu söyleyen Ben-Gvir, Hamas'ın "yok edilmesi" gerektiğini savundu.

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