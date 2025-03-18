Şimşek, ABD'li mevkidaşı Bessent ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD Hazine Bakanı Bessent ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Taraflar, Nisan ayında Washington DC’de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi ele alınırken, taraflar ilk fırsatta yüz yüze görüşme konusunda mutabakata vardı.

Bakan Şimşek, Bessent’i yeni görevi dolayısıyla tebrik ederken, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki kararlılığını vurguladı. Yaklaşık yarım saat süren görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve finansal iş birliğinin geliştirilmesi konularına değinildi.

Her iki bakan da, Nisan ayının son haftasında Washington DC’de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında bir araya gelmeyi planladıklarını belirtti.