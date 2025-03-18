Medipol Sağlık Grubu'ndan zona virüsüne ilişkin değerlendirme

Medipol Sağlık Grubu'ndan Dermatoloji Uzmanı Dr. Makbule Dündar, yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve daha önce ağır zona geçiren kişilerin aşı yaptırması gerektiğini belirtti.

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Sağlık grubundan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dündar, zonanın suçiçeğine neden olan virüsün yeniden aktifleşmesiyle oluşan viral enfeksiyonların başında geldiğini aktardı.

Hastalığın vücutta belli bölgelerde uyuşma ve karıncalanma hissiyle başladığını aktaran Dündar, "Ardından şiddetli ağrı ve içi su dolu kabarcıklarla kendini gösterir. Zonayı erken dönemde teşhis etmek oldukça önemlidir. Döküntüler ortaya çıktıktan sonraki ilk 3 gün içinde tedaviye başlanması, tedavi başarısını artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Dündar, zonanın, yalnızca vücuttaki ağrılı lezyonlarla sınırlı kalmadığını, yüz ve göz bölgesinde ortaya çıktığında, körlük gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini kaydetti.

Özellikle gözdeki zona lezyonlarının, kalıcı görme kaybına neden olabileceğine değinen Dündar, "Bu nedenle, zona şüphesi bulunan hastaların erken dönemde bir dermatoloji uzmanına başvurması büyük önem taşıyor." bilgisini paylaştı.

Dündar, son yıllarda, zona virüsüne karşı geliştirilen aşıların Türkiye'de de uygulanmaya başlandığını vurgulayarak, "Yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve daha önce ağır zona geçiren kişilerde aşılama şiddetle önerilmektedir. Zona virüsüne karşı aşı, hastalığın tekrar etme riskini azaltmada önemli bir rol oynamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.