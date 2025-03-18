BIST 10.766
DOLAR 36,66
EURO 40,13
ALTIN 3.556,84
HABER /  EKONOMİ

Bankadan altın alım-satım yapanlar ek vergi ödeyecek

Bankadan altın alım-satım yapanlar ek vergi ödeyecek

Bankadan altın alım satım işlemlerine ek vergi geldi. Bu işlemlere binde 2 (yüzde 0,2) oranında kambiyo vergisi uygulanacak.

Abone ol

Bankadan yapılan altın işlemlerinde ek vergi alınmaya başlandı.

Karar Resmi Gazete'nin 14 Mart tarihli sayısında yayınlanırken, 17 Mart itibarıyla resmen uygulanmaya başladı.

Buna göre vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi kapsamında değerlendirilecek.

Bu işlemler üzerinden binde 2 (%0,2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) alınacak.

Bankalardan da müşterilerine uygulamaya ilişkin bilgi mesajları gönderildi.

Daha önce iptal edilmişti

Kambiyo işlemlerinde vergi oranı 15 Mayıs 2019 tarihinden itibaren binde 1 (yüzde 0,1) olarak uygulanmaya başlamıştı. Mayıs 2020'de bu oran binde 2'ye yükseltmişti.

Danıştay, 28 Mart 2023 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kararını iptal etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Çakar 'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyor! Galatasaray'ın puan kaybedeceği 3 maçı açıkladı
Ahmet Çakar 'Fenerbahçe şampiyon olacak' diyor! Galatasaray'ın puan kaybedeceği 3 maçı açıkladı
Bir evde patlama oldu! Yaralılar var
Bir evde patlama oldu! Yaralılar var
İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırıda onlarca kişi öldü ve yaralandı
İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırıda onlarca kişi öldü ve yaralandı
Aydın'dan yangın faciası! İtfaiye eri kahroldu
Aydın'dan yangın faciası! İtfaiye eri kahroldu
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan astronotların Dünya'ya dönüş yolculuğu başladı
Alperen Şengün uzatmaya giden basketi attı takımı maçı kazandı
Alperen Şengün uzatmaya giden basketi attı takımı maçı kazandı
İsrailli siyasetçiler Gazze'deki saldırıların başlamasını memnuniyetle karşıladı
İsrailli siyasetçiler Gazze'deki saldırıların başlamasını memnuniyetle karşıladı
Medipol Sağlık Grubu'ndan zona virüsüne ilişkin değerlendirme
Medipol Sağlık Grubu'ndan zona virüsüne ilişkin değerlendirme
Şimşek, ABD'li mevkidaşı Bessent ile görüştü
Şimşek, ABD'li mevkidaşı Bessent ile görüştü
Akbank'tan BES kampanyası
Akbank'tan BES kampanyası
UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır'a görev
UEFA'dan hakem Oğuzhan Çakır'a görev
İmamoğlu’na diploma soruşturmasında yeni gelişme
İmamoğlu’na diploma soruşturmasında yeni gelişme