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İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırıda onlarca kişi öldü ve yaralandı

İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırıda onlarca kişi öldü ve yaralandı

İsrail'in Gazze kentinin Ed-Derac Mahallesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef aldığı saldırıda onlarca kişi öldü ve yaralandı.

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Sağlık kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail Gazze kentinin Ed-Derac Mahallesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef aldı.

Okulun hedef alındığı saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından İsrail ordusu bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye bu sabah 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısının 322'yi aştığı ve onlarca yaralının olduğu kaydedildi.

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