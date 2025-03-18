Aydın'dan yangın faciası! İtfaiye eri kahroldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde itfaiye erine ait evde çıkan yangında itfaiye erinin eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti. Yangını mesai arkadaşlarından öğrenerek evinin önüne gelen itfaiye eri, burada fenalık geçirdi.

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Yeşil Mahalle'de Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli Turgay Gezgin'in evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın müdahale sonucu söndürüldü.

Yangında Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirdi.

Yangın sırasında dışarıda olan ve olayı mesai arkadaşlarından öğrenerek eve gelen Turgay Gezgin, evin önünde fenalaştı.

Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Turgay arkadaşımız her gün yangına giden bir arkadaşımızdı. Eşi ve iki çocuğunun dumandan zehirlendiği söyleniyor." dedi.