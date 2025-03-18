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THY'nin Hukuk ve Uyum Ekibi'ne Avrupa'nın en iyisi ödülü

THY'nin Hukuk ve Uyum Ekibi'ne Avrupa'nın en iyisi ödülü

Türk Hava Yolları (THY) Hukuk ve Uyum Ekibi, "Lexology European Awards 2025"te "Taşımacılık ve Lojistik" kategorisinde Avrupa'nın en iyi hukuk ekibi ödülüne layık görüldü.

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirketin ilgili departmanı, 13 Mart'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da bir otelde düzenlenen törende "Taşımacılık ve Lojistik-Ekip” kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Lexology tarafından "Association of Corporate Counsel" işbirliğiyle yapılan, hukuk sektöründe mükemmelliğin simgesi haline gelen prestijli ödüller, kurum içi hukuk ekiplerinin stratejik vizyonunu, sektöre katkısını ve yenilikçi yaklaşımlarını onurlandırıyor.

Bu ödülle THY hukuk ekibinin yüksek standartları ve havacılık sektörüne stratejik katkısı, bir kez daha kanıtlandı. Hukuki uzmanlık, işbirliği ve inovasyonu ön planda tutan ekip, bayrak taşıyıcının küresel operasyonlarının uyum içinde yürütülmesine de katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Hukuk ve Uyum Başkanı Berkant Kolcu, geçen yıl bu ödüle bireysel olarak layık görüldüğünü belirtti.

Bu yıl da THY Hukuk ve Uyum ekibi olarak ödülü kazanmanın kendileri için çok daha anlamlı olduğunu, bu başarının takım ruhunun, işbirliğinin ve ortak vizyonun yansıması sonucu geldiğini kaydeden Kolcu, "Bu ödül aynı zamanda, Türk Hava Yollarının yenilikçi ve vizyoner yaklaşımının bir sonucu. Hukuk ve Uyum Departmanımızın böylesine güçlü bir yapıya kavuşmasında, ortaklığımızın dinamik ve ileri görüşlü stratejisinin büyük bir payı var. Türk Hava Yolları yönetimine sundukları destek için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

thy
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