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5 dakika şarj ile 470 kilometre yol gidiyor! Çinli BYD büyük rakiplerini geride bıraktı

5 dakika şarj ile 470 kilometre yol gidiyor! Çinli BYD büyük rakiplerini geride bıraktı

Çinli otomobil üreticisi BYD'nin piyasa değeri 162 milyar dolara yükselerek, Ford, General Motors ve Volkswagen'in toplamını geride bıraktı.

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BYD, elektrikli otomobillerin neredeyse normal bir otomobilin yakıt ikmali için ihtiyaç duyduğu kadar hızla şarj edilmesini sağlayan "Super e-Platfrom" teknolojisini duyurdu. Yeni Han L modeliyle yapılan testlerde, yeni batarya söz konusu hızlı şarj sistemi ile beş dakikada 470 kilometre menzile kadar şarj oldu. Bu açıklamanın ardından BYD'in hisseleri Hong Kong Borsası'nda yüzde 6 arttı.

Böylece, BYD'nin piyasa değeri 162 milyar dolara yükselerek Ford (39,4 milyar dolar), General Motors (49 milyar dolar) ve Volkswagen'in (66 milyar dolar) toplamından daha fazla bir değere ulaştı.

Tesla ile rekabet eden BYD'nin hisseleri bu yıl yaklaşık yüzde 50 değer kazanması dikkati çekti.

4 bin şarj istasyonları kurmayı da planlıyor

BYD, Çin'de 1,000 kW'a kadar güç desteği sağlayan ultra hızlı elektrikli araç şarj teknolojisine sahip 4 bin şarj istasyonları kurmayı da planlıyor.

Analistler, söz konusu yeni ürünle, BYD'nin elektrikli araçların benimsenmesinin önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmaya çalıştığını belirterek, daha yüksek şarj hızı, müşterilere "içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçiş için daha net bir yol" sunduğunu vurguladı.

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