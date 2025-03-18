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Diş hekimi yıllık 67 milyon lira gelir elde etti Maliye'ye 3 milyon lira gösterdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diş hekimi yıllık 67 milyon lira gelir elde etti Maliye'ye 3 milyon lira gösterdi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verileri, doktorların yüksek gelirlerine rağmen vergi ödemeye direndiklerini gösteriyor. Bir kadın doğum uzmanı yıllık 53 milyon lira gelir elde etmesine rağmen, 6,5 milyon lira, saç ekim uzmanı ise 69 milyon lira hasılat elde etti, 3 milyon lira gelir gösterdi.

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Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, özel muayenehanelerde doktorluk yapan mükelleflerin beyannameleri ve mali uyum seviyeleri yapay zeka destekli analiz programları kullanılarak incelendi.

Özel muayenehane sahibi bazı doktorların, hastalarından aldığı muayene ücretlerini, estetik ve cerrahi operasyonlar ve diş tedavisi gibi işlemlerden kazandıkları gelirleri beyanlarına tam olarak yansıtmadığı, beyan ettiği gelir ile gerçek kazançları arasında yüzde 400'lere ulaşan farklar olduğu belirlendi.

Yapay zeka destekli analizlerle, vergi beyanları ile gelirleri arasında uyumsuzluk olan doktorlardan ilk etapta en riskli 3 bin 663 mükellef tespit edildi. Bu mükelleflerin yaklaşık 13 milyar lira tutarındaki hasılatı kayıt dışı bıraktığı anlaşıldı.

Yıllık gelir 53 milyon lira vergi ise yok

Genel cerrahi, ortopedi ve beyin cerrahisi gibi alanlarda faaliyet gösteren bazı doktorların, hastalardan aldıkları ameliyat ve muayene ücretlerini eksik beyan ettiği de belirlendi. Özellikle özel hastanelerle anlaşmalı çalışan ya da kendi muayenehanesinde hasta kabul eden cerrahların, ameliyat ücretlerini düşük göstererek vergilendirilmesi gereken gelirleri gizlediği tespit edildi. Bu çalışmada bir kadın doğum uzmanının yıllık 53 milyon liralık gelirini beyan dışı bıraktığı ve 6,5 milyon lira olarak bildirdiği görüldü.

Diş hekiminin hasılatı 67 milyon lira

Diş hekimlerine yönelik incelemelerde, özellikle implant, protez, ortodonti ve estetik diş tedavilerinden elde edilen gelirlerin eksik beyan edildiği anlaşıldı. Bir diş hekiminin yıllık 67 milyon lira hasılat elde etmesine rağmen bunu 3 milyon lira olarak gösterdiği saptandı.

Estetik operasyonları kayıt dışı 

Son yıllarda hızla büyüyen estetik sektörü de denetimlerin odağına yerleşti. Yapılan incelemelerde, burun estetiği, dolgu, botoks, liposuction gibi işlemleri yapan bazı doktorların elde ettiği geliri eksik beyan ettiği görüldü. Özellikle yurt dışından hasta kabul eden ve dövizle çalışan bazı estetik kliniklerinde gelirin önemli bölümünün beyan dışı kaldığı belirlendi. Çalışma kapsamında saç ekimi konusunda uzman bir doktorun yıllık gelirini 7 milyon lira olarak beyan etmesine karşın 69 milyon liralık hasılat elde ettiği anlaşıldı.

Çalışma kapsamında ilk aşamada gönüllü uyuma davet edilen doktorlardan 850'si beyanname vererek vergi matrahlarını düzeltti.

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