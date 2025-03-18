Mart ayı SED ödemeleri hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayında 1 milyar 224 milyon lira tutarındaki SED ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi amacıyla mart ayına ilişkin toplam 1 milyar 224 milyon liralık Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve onları ailelerinin yanında desteklemek amacıyla bu tür yardımların büyük önem taşıdığını vurguladı.

"ÇOCUKLARIMIZI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuklara yönelik hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirten Göktaş, özellikle aile bütünlüğünün korunmasına büyük önem verdiklerini ifade etti. Çocukların aile ortamında büyümesinin toplumsal değerlerin korunmasında kritik bir rol oynadığına dikkat çeken Bakan Göktaş, SED ödemelerinin çocukların sosyal yaşamlarına daha sağlıklı şekilde devam etmelerine yardımcı olduğunu söyledi.

EĞİTİM, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLERE KATILIM ARTIYOR

SED hizmetinin yalnızca ekonomik bir destek sağlamadığını vurgulayan Göktaş, çocukların eğitimde fırsat eşitliğini yakalaması, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılabilmesi, sportif faaliyetlerden yararlanabilmesi için de bu desteklerin önemli olduğunu dile getirdi. Bu kapsamda, çocukların gelişim süreçlerini en iyi şekilde tamamlamaları için aileleriyle birlikte ihtiyaç duydukları her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.