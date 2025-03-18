Pirelli'den 1800 lira hediye kartı kazandıran yaz kampanyası

Pirelli, yaz kampanyası kapsamında 18 inç ve üzeri dört lastik alana 1800 lira değerinde hediye kartı vereceğini duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya, Pirelli'nin yetkili satıcıları ve alt satış noktalarında 31 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kampanya kapsamında, tek seferde dört adet 18 inç jant ve üzeri yaz lastiği veya dört mevsim lastiği satın alan tüketicilere, 1800 lira değerinde "Migros Money Pro Dijital Kart" hediye edilecek.

Ayrıca, "Axess" kredi kartı sahiplerine vade farksız sekiz taksit imkanı sunulacak. Hediye kartları ise 30 Haziran'a kadar kullanılabilecek.