Dev derbiyi kim yönetecek? Kulislerde konuşulan isim

Süper Lig'in kritik mücadelesi Beşiktaş-Galatasaray derbisi için geri sayım başlarken hakem tartışmaları da sürüyor. Beşiktaş'ın yabancı hakem ısrarına TFF henüz resmi yanıt vermedi. Kulislerde ise yerli hakem olması halinde derbiyi Halil Umut Meler'in yöneteceği konuşuluyor.

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Beşiktaş-Galatasaray derbisi için hakem tartışması sürüyor. Kritik maçta yerli hakemin mi yabancı hakemin mi görev yapacağı merak konusu.

Galatasaray cephesi ise bu maçın hakemi için net bir açıklama yapmadı.

Karar için gözler Türkiye Futbol Federasyonu'a çevrildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve MHK kanadı yerli düşüncesine devam ediyor. Yabancı isteyen TFF yöneticileri de var. Bir üye ise çekimser.



Sabah'ın haberine göre; Kulislerde ise yerli hakem olursa Beşiktaş-Galatasaray maçını Halil Umut Meler'in yöneteceği konuşuluyor.



Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi saat 20.30'da oynanacak.