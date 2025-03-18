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İsrail, Gazze'den hasta ve yaralıların çıkışı için Refah Sınır Kapısı'nı kapattı

İsrail, Gazze'den hasta ve yaralıların çıkışı için Refah Sınır Kapısı'nı kapattı

İsrail, bu sabah Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını Gazze Şeridi'nden gelen hasta ve yaralıların çıkışına yeniden kapattı.

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İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail, bu sabah sınırın Filistin tarafındaki işçilerine, sınır kapısının derhal kapatıldığını bildirdi.

Haberde, “Karar, sınır kapısındaki Avrupa Birliği Sınır Yardım Misyonu'na da bildirildi.” ifadelerine yer verildi.

Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının esir değişiminin birinci aşaması ve Gazze'deki ateşkes mutabakatının bir parçası olduğuna dikkat çekilen haberde, anlaşmaya göre, söz konusu sınır kapısının Gazze Şeridi'ndeki yaralı ve hastaların tahliyesinde kullanılmasına izin verildiği ifade edildi.

Ölen ve kaybolanların sayısı 322'yi geçti

İsrail'in gece saatlerinde ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısı 322'yi aştı.


İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı aktarıldı.


İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.

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