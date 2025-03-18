Emine Erdoğan'dan '18 Mart Şehitleri Anma Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.Emine Erdoğan, "Çanakkale geçilmez!" diyen kahramanlarımızın imkansızı mümkün kılan bir inançla savaşarak yaktığı istiklal ateşi, sonsuza dek sönmeyecek" dedi.Abone ol
Emine Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yıldönümü nedeniyle mesaj paylaştı.
Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Yurdumuzda her karış toprak, her siper, her şehitlik, Türk milletinin yazdığı şanlı tarihin birer simgesidir.
Çanakkale geçilmez!" diyen kahramanlarımızın imkânsızı mümkün kılan bir inançla savaşarak yaktığı istiklal ateşi, sonsuza dek sönmeyecek.
Ölümsüz destanın 110’uncu yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum."