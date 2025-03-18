Ekrem İmamoğlu'na şok! Referans gösterdiği isim ifade verdi: Kendisini kesinlikle tanımıyorum

Girne Amerikan Üniversitesi kurucu ortağı Özalp Tozan, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne başvuruda referans göstermesiyle ilgili "Kendisini şahsen kesinlikle tanımıyorum. Neden böyle bir şey yazdı bilmiyorum. İstanbul Üniversitesi beni bu konu hakkında hiç aramadı. O dönemde çok az üniversite olması nedeniyle üniversiteler arası geçiş konusu, denk olan kurumlar arasında yapılacağını üniversiteler bilir. Yani özel üniversiteden devlet üniversitesine geçmek mümkün değil." dedi.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Girne Amerikan Üniversitesinin kurucu ortağı Özalp Tozan'ın "şüpheli" sıfatıyla alınan ifadesine ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında Girne Amerikan Üniversitesinin kurucu ortağı Özalp Tozan'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı.

İfadesinde, Serhat Akpınar ile 1986'da Girne Amerikan Üniversitesini kurduklarını anlatan Tozan, University College of Northern Cyprus (UCNC) unvanını kullanarak Southeastern Üniversitesi Washington ABD kampüsünün afiliye kampüsü olarak anlaşma yaptıklarını söyledi.

"Girne Amerikan üniversitesinin Türkiye'de denkliği yoktur"

Çalıştıkları dönemlerde üniversitenin Türkiye tarafından tanınmasıyla alakalı talepleri olmadıklarını belirten Tozan, şunları kaydetti:

"Zaten uluslararası anlamda tanınan bir üniversiteydi. Girne Amerikan Üniversitesi Amerika'daki üniversitenin şemsiyesi altında afiliye olarak kuruldu. Benim görev aldığım dönemde Girne Amerikan Üniversitesinin bizzat kendi bastığı bir mezuniyet diploması söz konusu değildir. İlk mezunlarımızın diploması Amerika'dan gelen Southeastern Üniversitesinin rektörünün verdiği diplomadır. Benim yöneticilik yaptığım 1986-1992 yılları arasında üniversiteye kayıt olan herkes bilir ki bu üniversitenin Türkiye'de denkliği yoktur. Girne Amerikan Üniversitesi'nin o dönemlerde kesinlikle denkliği yoktur. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bizim denkliğimiz Amerika'daki üniversitenin denkliğinden geliyor. O zamanlarda üniversite tanıtımlarında da söylerdim. Ben kayıt kabul işleri direktörü olarak öğrencilerimin hiçbirine yalan yanlış bilgi vermedim. Girne Amerikan Üniversitesinin diploma vermeyeceğini ama anlaşmalı olduğu üniversite üzerinden diploma verdireceğini söyledim. Konuşmaların ve üniversite tanıtımlarının geneli bu şekildedir. O dönemlerde Girne Amerikan Üniversitesine kayıt olan öğrencilerin hepsi Türkiye'de denkliğin olmadığını bilir ancak Amerika'daki bağlı olduğu üniversitenin denkliği üzerinden fayda sağladığını bilirler. Girne Amerikan üniversitesinin Türkiye'de denkliği yoktur. Denkliği dolaylıdır, Amerika üzerindendir."

"Ben kimseye hayatım boyunca bu konuda referans olmadım"

Özalp Tozan, Ekrem İmamoğlu kendisini, hakkında bilgi alınacak kişiler listesine yazma sebebini bilmediğini, bunun İngilizce hazırlık okulundaki bütün kadroyu kendisinin kurmasından kaynaklı olduğunu düşündüğünü belirterek, şunları dile getirdi:

"Kendisini şahsen kesinlikle tanımıyorum. Neden böyle bir şey yazdı bilmiyorum. İstanbul Üniversitesi beni bu konu hakkında hiç aramadı. Binlerce öğrencim var, hatırlamam mümkün değildir. Girne Amerikan Üniversitesi bir vakıf üniversitesi değil, özel şirket üniversitesidir. Şöyle netleştireyim. Mesela Bilkent Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Yatay geçiş birbirine denk olan kurumlar arasında yapılır. O dönemde çok az üniversite olması nedeniyle üniversiteler arası geçiş konusu, denk olan kurumlar arasında yapılacağını üniversiteler bilir. Yani özel üniversiteden devlet üniversitesine geçmek mümkün değildir. Dikey geçiş ise programlar arası geçiştir. Girne Amerikan Üniversitesi özel bir şirketin kurduğu üniversite olup Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesine geçiş nasıl yapılabilir bunu anlamlandıramıyorum."

Tozan, İstanbul Üniversitesine geçiş yapan kimseyi tanımadığını ve hatırlamadığını ifade ederek, "O dönem itibarıyla Türkiye'de bir avuç üniversite vardı. Zaten Girne Amerikan Üniversitesi geçiş yapılmasını istemezdi. 80-100 tane öğrencisini başka üniversitelere kaptırmak istemezdi. Bu kapsamda Türkiye'deki üniversitelerin bir çoğu geçiş yapılamayacağını biliyordu. Ben kimseye hayatım boyunca bu konuda referans olmadım. Tek amacım Kıbrıs'a ekonomik anlamda katma değer sağlamaktır." şeklinde konuştu.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 5 Mart'ta İmamoğlu'nun ifadesi alınmıştı.

Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne gönderdiği ilk yazısında Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) araştırma raporunda, söz konusu dönemde KKTC'de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesinin tanındığına işaret etmişti.

Raporda yer alan yazışmalar dikkate alındığında, yatay geçiş işlemlerinde yabancı ülkedeki yükseköğretim kurumlarının tanınırlığı şartının arandığı aktarılan yazıda, dolayısıyla tanınırlığı olmayan University College of Northern Cyprus'ın (UCNC) yapılan yatay geçiş işlemlerinin İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığınca YÖK kararlarına uygun yürütülmediğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.

Başsavcılık yazısında, "YÖK Başkanlığının araştırma raporu kapsamında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair idari işlemlerin YÖK kararlarına aykırı olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, bahse konu diplomanın kullanılmaya (Yüksek Seçim Kurulu gibi vb.) devam edildiği, bu kapsamda diplomanın dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılması, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, rapor doğrultusunda bahse konu diplomanın kullanılması sonucunda doğacak hukuken telafisi mümkün olmayan sonuçlar göz önüne alındığında idari soruşturmanın yürütülmesi veya yürütülen bir idari soruşturma varsa, bahse konu soruşturma raporlarının Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesinde gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgelerin onaylı suretinin gönderilmesini isteyen Başsavcılık, 12 Eylül 1990'da yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ile işlemlerin kim ve kimler tarafından ihdas edildiğinin tespiti ve bu kişilerin açık kimlik bilgilerini talep etmişti.

Yazıda, yatay geçişe ilişkin raporda belirtilen tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin cevabın da ivedi şekilde savcılığa gönderilmesi istenmişti.