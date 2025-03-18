Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında 404 kişi öldü

İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 404 kişinin hayatını kaybettiği, 562 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlarda hayatını kaybeden 404 kişinin naaşı ile 562 yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, enkaz altında halen çok sayıda kişinin bulunduğu, ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.