BIST 10.817
DOLAR 36,66
EURO 40,01
ALTIN 3.570,50
HABER /  DÜNYA

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında 404 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında 404 kişi öldü

 İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 404 kişinin hayatını kaybettiği, 562 kişinin yaralandığı bildirildi.

Abone ol

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlarda hayatını kaybeden 404 kişinin naaşı ile 562 yaralının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, enkaz altında halen çok sayıda kişinin bulunduğu, ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İsrail ateşkesi bozdu! Gazze'de katliam, yüzlerce ölü var
Foto Galeri İsrail ateşkesi bozdu! Gazze'de katliam, yüzlerce ölü var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'na şok! Referans gösterdiği isim ifade verdi: Kendisini kesinlikle tanımıyorum
Ekrem İmamoğlu'na şok! Referans gösterdiği isim ifade verdi: Kendisini kesinlikle tanımıyorum
Merkez Bankası'ndan açıklama! PayFix, Aypara ve İninal'ın faaliyetleri durduruldu
Merkez Bankası'ndan açıklama! PayFix, Aypara ve İninal'ın faaliyetleri durduruldu
Emine Erdoğan'dan '18 Mart Şehitleri Anma Günü' paylaşımı
Emine Erdoğan'dan '18 Mart Şehitleri Anma Günü' paylaşımı
Ömer Çelik: Netanyahu hükümeti insanlık düşmanı bir organizasyondur
Ömer Çelik: Netanyahu hükümeti insanlık düşmanı bir organizasyondur
TFF ile TOGG arasında milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı
TFF ile TOGG arasında milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması imzalandı
İsrail, Gazze'den hasta ve yaralıların çıkışı için Refah Sınır Kapısı'nı kapattı
İsrail, Gazze'den hasta ve yaralıların çıkışı için Refah Sınır Kapısı'nı kapattı
Dev derbiyi kim yönetecek? Kulislerde konuşulan isim
Dev derbiyi kim yönetecek? Kulislerde konuşulan isim
Pirelli'den 1800 lira hediye kartı kazandıran yaz kampanyası
Pirelli'den 1800 lira hediye kartı kazandıran yaz kampanyası
Ukrayna için kritik temas: Trump-Putin görüşmesinde saat belli oldu
Ukrayna için kritik temas: Trump-Putin görüşmesinde saat belli oldu
Peskov saati duyurdu! Putin ile Trump görüşecek: İki başkan neleri konuşacak?
Peskov saati duyurdu! Putin ile Trump görüşecek: İki başkan neleri konuşacak?
Tanyeli'nin vasiyeti açıklandı! Annesinin yanına gömülecek
Tanyeli'nin vasiyeti açıklandı! Annesinin yanına gömülecek
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'deki ateşkese saygı gösterilmesi çağrısı
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'deki ateşkese saygı gösterilmesi çağrısı