Hastanede tedavi gören Papa: Savaşlar daha anlamsız geliyor

1 aydır zatürre tedavisi gören Papa Franciscus, hastanede kaldığı süre boyunca savaşların daha da anlamsız geldiğini söyledi, tüm dünyaya silahsızlanma çağrısı yaptı. Bir mektup kaleme alan Papa, "Diplomasiye ve uluslararası kuruluşlara yeni bir can ve güvenilirlik kazandırılmalı." tavsiyesini paylaştı.

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 33 gündür tedavi gördüğü hastaneden mektup gönderdi. Papa'nın 14 Mart tarihli mektubunda barış vurgusu öne çıktı. Ruhani lider, "Derin düşünmeye, sükunete ve olayların karmaşıklığını anlamaya büyük bir ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

88 yaşındaki Papa, İtalyan Corriere della Sera gazetesine gönderdiği mektupta, hastanede olduğu bu dönemde savaşların kendisine daha da anlamsız geldiğini yazdı.

KELİMELER ÜZERİNDEN ANLATTI

Kelimelerin zihinlerdeki etkilerinin dünyaya nasıl yansıyabileceğini anlatan Papa Franciscus, "Onlar asla sadece kelime değildir; insan ortamlarını inşa eden gerçeklerdir." dedi.

Kelimelerin, insanları birleştirebileceğini ve bölebileceğini, hakikate hizmet edebileceğini ya da ondan faydalanabileceğini söyleyen Papa, "Kelimeleri silahsızlandırmalıyız ki zihinleri ve dünyayı da silahsızlandıralım. Derin düşünmeye, sükunete ve olayların karmaşıklığını anlamaya büyük bir ihtiyaç var." açıklamasını yaptı.

Savaşın toplulukları ve çevreyi yok etmekten başka bir şeye yaramadığını vurgulayan dini lider, "Diplomasiye ve uluslararası kuruluşlara yeni bir can ve güvenilirlik kazandırılmalı." tavsiyesini paylaştı.

GÖREVİ BIRAKMAYACAK

Papa Franciscus, şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 33 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi görüyor.

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, bir ayı aşkın süredir hastanede tedavi gören Papa Franciscus'un sağlık koşulları nedeniyle görevini bırakacağı haberlerini yalanladı.

Vatikan Basın Ofisi, dün akşam Papa Franciscus'un sağlık durumuna ilişkin son paylaştığı bilgide, Papa'nın stabil olduğunu, gün içinde aldığı yüksek akımlı oksijen takviyesinin kademeli olarak azaltıldığını, akşamları ise kendisine invaziv olmayan mekanik ventilasyon uygulanmaya devam edildiğini belirtti.