Fuzul Topraktan, orta gelirli aileler için villa sahibi olma fırsatı

Fuzul Topraktan, orta gelirli aileler için topraktan villa sahibi olma fırsatı sunacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 9 projesiyle 2 bin 200'ün üzerinde aileyi evinin toprak sahibi yapan Fuzul Topraktan, bu başarının ardından gelen yoğun talepleri karşılamak amacıyla, doğayla iç içe, huzurlu, güvenli ve müstakil bir yaşam için yeni topraktan villa projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İstanbul'un hızla gelişen ve yatırım değeri yüksek bölgelerinden biri olan Ispartakule, Başakşehir ve Arnavutköy'de topraktan villa projesini başlatmayı planlayan şirket, erişilebilir fiyatlarla sınırlı sayıda müşterisine topraktan villa sahibi olma fırsatı sunacak.

Topraktan villa projeleriyle yatırımcılarına yalnızca ev değil, aynı zamanda müstakil bir yaşam sunmayı da amaçlayan Fuzul Topraktan, İstanbul'daki topraktan villa projelerini satışa çıkarmayı planlıyor.

Yenilikçi yaklaşımıyla gayrimenkul sektörüne ve ev sahibi olmak isteyenlere önemli fırsatlar sunan Fuzul Topraktan, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde gelecek 3 yıl içinde 400'ün üzerinde villayı topraktan satışa sunmayı hedefliyor.

Yatırımcılarına İstanbul'un merkezinde doğayla iç içe bir yaşamın ayrıcalıklarını sunacak olan topraktan villalar, aynı zamanda erişilebilir fiyatlarla müstakil bir hayatın da kapılarını aralayacak. Çocukların özgürce koşup oynayabileceği özel bahçe alanları, keyifli zaman geçirilebilecek kış bahçesi ve geniş aileler için özel olarak tasarlanmış iki katlı dubleks villalar, projede öne çıkan özellikler arasında yer alacak.

Muhabir:Enes Ege