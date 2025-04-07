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İsrail Gazze'de gazetecilerin çadırını vurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail Gazze'de gazetecilerin çadırını vurdu

 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda 1 gazeteci öldü, 9'u gazeteci 10 kişi de yaralandı.

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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra saldırı düzenledi.

Saldırıda Filistinli gazeteci Hilmi el-Fakavi yaşamını yitirirken, 9'u gazeteci 10 kişi de yaralandı. Bombardıman sonrası Filistinli gazeteci Fakavi'nin çadırda yanarak can verdiği aktarıldı.

7 Ekim'den bu yana 210 gazeteci

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısı 210’a yükseldi.

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