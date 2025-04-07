Fenerbahçe-Trabzonspor maçının spikeri Ali Ferahbot ölüm tehditleri aldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini yayıncı kuruluş adına Ali Ferahbot anlatmıştı. Ferahbot maç sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ferahbot ölüm tehditleri aldığını açıkladı. işte detaylar...

Abone ol

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Ancak karşılaşmanın ardından maçın spikeri Ali Ferahbot'tan gelen bir paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren bu mücadelede Fenerbahçe, 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-1'lik net bir galibiyet alarak önemli bir virajı kayıpsız dönmüş oldu.

Maçın anlatımını yapan Ali Ferahbot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.

Ferahbot, yaptığı paylaşımda kendisine ölüm tehditleri yapıldığını belirterek, "Beni tanımayanların, serzeniş ve eleştirilerini bir yere kadar anlarım, küfür hakaret ölüm tehditleri nedir abi? Altı üstü futbol bu, biri kazanacak diğeri kaybedecek, dünyada daha önemli şeyler var. Maç sonu futbolcular birbirine sarıldı, kaybeden kazananı tebrik etti, bitti" ifadelerini kullandı.

Tehditlerin sebebi şaşırttı

Ali Ferahbot'a yönelik tepkilerin, Fenerbahçe'nin attığı golden sonraki anlatımının "abartılı" bulunmasından kaynaklandığı öğrenildi. Trabzonsporlu taraftarlar, bu anlatımı aşırı bulmuş ve sosyal medyada Ferahbot'a yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.

Ali Ferahbot kimdir?

Ali Ferhabot, 1979 yılının Eylül ayında dünyaya gelmiştir. Bein Sports’ta futbol maçlarını anlatan Ferahbot, Ankara doğumludur. Başarılı spiker Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi mezunudur. Ferahbot, diksiyon ve spikerlik eğitimi almıştır.

Ali Ferahbot, 9 yaşından beri maç spikeri olma hayalini kurduğunu ve küçüklüğünde çevresindeki insanlara maç anlattığını söylemiştir. Ferahbot, maç anlatmayı, film izlemeyi, müzik dinlemeyi ve seyahat etmeyi sevmektedir. Bein Sports spikeri Ferahbot, mesleğe 1998’e Ankara’da başlamıştır. Ankara’nın çeşitli yerel radyolarında maç anlatan Ferahbot, medyadaki kariyerine 1998 yılında Ankara’da muhabir olarak başlamış, sonrasında program sunmuş ve radyo da maç anlatmıştır.

İlk anlattığı maç ise 1998-1999 sezonunda oynanan Ankaragücü ve Galatasaray karşılaşması olmuştur. Uzun seneler, Best Fm, Tatlıses Fm, Best Fm ve TRT FM’ de program sunucusu olarak çalışmıştır.

Ali Ferahbot hangi takımı tutuyor?

Ali Ferahbot GS TV’de sunuculuk yapmıştır ve bir Galatasaray taraftarı olarak bilinmektedir. Ferhabot bir röportajda kendisine en fazla bu sorunun sorulduğunu, küçükken bir takım tutsa da artık profesyonel olarak futbol dünyasında olduğu için bu cevaba milli takım yanıtını verdiğini söylemiştir.