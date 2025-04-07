Eski Fenerbahçeli futbolcu hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından olan Luiz Gustavo, akciğer embolisi nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Brezilya ekibi Sao Paulo, 37 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada futbolcunun tesislere vardıktan sonra göğüs bölgesinde ağrı hissettiği yönünde şikayette bulunduktan sonra hastaneye sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, tesislere varışında göğüs bölgesinde ağrı şikayetinde bulunduktan sonra kulüp sağlık ekibi tarafından değerlendirildi ve derhal Albert Einstein Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan görüntüleme testleri sonucunda akciğer embolisi (tromboembolizm) tespit edildi.

Sporcumuz, gözlem ve tedavi amacıyla hastanede yatış altında tutulmakta olup, yapılacak yeni değerlendirmelere kadar birkaç gün daha bu durumda kalacaktır. Oyuncumuza acil şifalar diliyoruz!”

2019-2020 sezonunun yaz transfer döneminde 6 milyon euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Marsilya’dan Fenerbahçe’ye transfer olan 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2022 yılında Fenerbahçe’den ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al- Nassr’a transfer olmuştu. Fenerbahçe formasını 97 maçta giyen Gustavo 5 gol atarken 3 de asist yapmıştı.