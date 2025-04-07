BIST 9.110
DOLAR 38,01
EURO 41,93
ALTIN 3.702,86
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da polisle çatışan iki şüpheli vurularak yakalandı

İstanbul'da polisle çatışan iki şüpheli vurularak yakalandı

İstanbul Bakırköy'de 2 motosikletli şüpheli, polis ekipleriyle girdiği silahlı çatışmada vurularak yakalandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Sakızağacı Mahallesi İskele Caddesi'nde silah seslerinin olduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, İstanbul Caddesi'nde plakasız motosikletle iki kişinin kaçtığını fark etti.

Polisin "dur" ikazına silahla ateş ederek karşılık veren 2 zanlı, Fatih Kennedy Caddesi'nden Avrasya Tüneli istikametine doğru kaçmaya başladı.

Kovalamaca esnasında da polise silahla ateş açmaya devam eden şüpheliler, durdurulmak istenince Fatih ilçesi Balık Barınağı'na yakın bir noktada kaza yaptı.

Bu esnada yine polisle çatışmaya giren zanlılar, vurularak yakalandı.

Mehmet Furkan Y. (17) ile Serkan Z. (20) olduğu öğrenilen şüpheliler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Zanlıların üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca, 1 boş şarjör ve 24 boş kovan ele geçirildi. Motosiklet, çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, açılan ateş sonucu polis aracına da kurşun isabet ettiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
YRP'de istifa depremi! 10 kişi birden ayrıldı
YRP'de istifa depremi! 10 kişi birden ayrıldı
Limon ihracatı yarından itibaren geçici olarak durdurulacak
Limon ihracatı yarından itibaren geçici olarak durdurulacak
Netanyahu ABD'ye gitti: Trump ile görüşecek
Netanyahu ABD'ye gitti: Trump ile görüşecek
Hafize Gaye Erkan geri dönüyor iddiası! "İstanbul, Mashattan'dan pahalı" sözleri olay olmuştu
Hafize Gaye Erkan geri dönüyor iddiası! "İstanbul, Mashattan'dan pahalı" sözleri olay olmuştu
Geç kalmak riski artırır, harekete geçin
Geç kalmak riski artırır, harekete geçin
Gazze'de açlık nedeniyle 52 çocuk öldü
Gazze'de açlık nedeniyle 52 çocuk öldü
CHP'nin yeni PM ve YDK seçim sonuçları açıklandı bazı isimlerin üstü çizildi
CHP'nin yeni PM ve YDK seçim sonuçları açıklandı bazı isimlerin üstü çizildi
Kassam Tugayları İsrail'in Aşdod kentini roketlerle vurdu
Kassam Tugayları İsrail'in Aşdod kentini roketlerle vurdu
Fatih Terim'in takımı Al Shabab deplasmanda kazandı
Fatih Terim'in takımı Al Shabab deplasmanda kazandı
Benfica'daki milli futbolcularımız Kerem ve Orkun asist yaptı
Benfica'daki milli futbolcularımız Kerem ve Orkun asist yaptı
Trump'ın danışmanından '50'den fazla ülke Beyaz Saray ile temasa geçti' açıklaması
Trump'ın danışmanından '50'den fazla ülke Beyaz Saray ile temasa geçti' açıklaması
Çorum'da feci kaza: Otomobil tıra çarptı, sürücü kurtarılamadı
Çorum'da feci kaza: Otomobil tıra çarptı, sürücü kurtarılamadı