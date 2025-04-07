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Gazze'de açlık nedeniyle 52 çocuk öldü

Gazze'de açlık nedeniyle 52 çocuk öldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana soykırım uyguladığı işgal altındaki Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle 52 çocuk öldü.

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Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, Gazze'deki insani durum ve sağlık koşullarına ilişkin bilgi verdi. Gazze'de temel ilaçların yüzde 59'u ile tıbbi malzemelerin yüzde 37'si tükendi. Sınır kapılarının kapalı olduğu Gazze'de nakil edilmesi gereken 13 bin hasta ve yaralının sağlık durumunun kötüleştiği ifade edildi.

Çocuklarda yetersiz beslenme ve kansızlığa bağlı ölüm riskini artırdığı belirtilirken yetersiz beslenme nedeniyle 52 çocuğun öldüğü ve gıdaya erişimin olmaması durumunda yeni ölümlerin olacağı aktarıldı.

7 EKİM'DEN SONRA DOĞAN 274 BEBEK ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten sonra dünyaya gelen 274 bebeğin İsrail bombardımanlarında katledildiği vurgulandı.

Gazze'deki hastanelerin hayati önem taşıyan bölümlerinin yaralı ve hastalara tıbbi bakım sağlamaya devam edebilmesi için acil oksijen istasyonlarına ihtiyacı olduğu, birçok acil müdahalenin, tıbbi ekipmanların bulunmaması nedeniyle yapılamadığı, sağlık hizmetinin; yakıt eksikliği nedeniyle durma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Ambulanslar ile insani yardım ekiplerinin doğrudan hedef alınmasının, yaralıların tahliyesinin önünde büyük bir engel teşkil ettiği vurgulandı. Su hatlarının tahrip olması ve çevresel risklerin de ishal ile cilt hastalıklarının yayılmasını artırdığı ifade edildi.

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