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Şara bir kez daha Türkiye'ye geliyor

Şara bir kez daha Türkiye'ye geliyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ilk resmi yurt dışı ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağını, ardından önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Şara, şubat ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti.

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Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ilk ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ve önümüzdeki hafta Türkiye'yi de ziyaret edeceği bildirildi.

Geçtiğimiz şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden Şara, cumhurbaşkanlığına gelmesinden bu yana ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'ın ardından ikinci Körfez durağı olarak BAE'de temaslarda bulunacak.

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