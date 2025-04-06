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Yozgat'ta korkutan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu

Yozgat'ta korkutan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu

Kandilli Rasathanesi, Yozgat'ta 3.1 büyüklüğünde ve 5 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda ise Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti.

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Türkiye'nin deprem noktasında güvenilir yerlerinden olan Yozgat'ta deprem oldu. 

Kandilli Rasathanesi, Yozgat'ta 3.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Saat, 15.23'te meydana gelen depremin derinliği 5 km olarak açıklandı. 

ANKARA'DA DEPREM OLDU

Öte yandan geçtiğimiz aylarda da Ankara'da Yenimahalle ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedilmişti. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Şubat'ta meydana gelen depremin derinliği 11.48 km olarak aktarılmıştı. 

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