Soğuk ve yağışlı hava yurdu etkisi altına alacak! İstanbul'a kar yağacak mı? İşte yanıtı

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına düşeceğini bildirdi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek yurtta, sıcaklıklar batı kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer bölgelerde ise 8-10 derece altına inecek.

Kar yağışı beklenen yerler

Yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava batıda hafta sonuna kadar, diğer bölgelerde ise gelecek hafta başına kadar etkisini gösterecek.

Zirai don uyarısı

Ayrıca Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında zirai don riski bulunuyor.

İstanbul'da en düşük sıcaklık 2 derece olacak

En düşük sıcaklığın Ankara'da sıfırın altında 2, İstanbul'da 2, İzmir'de 5, Konya'da sıfırın altında 2, Antalya'da 8, Bolu'da sıfırın altında 2, Samsun'da 4, Trabzon'da 3, Erzurum'da sıfırın altında 6, Malatya'da sıfırın altında 1 ve Diyarbakır'da 3 derece olması bekleniyor.

İstanbul'a kar yağacak mı?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, yeni haftada ülke genelinde sıcaklıkların 8-10 derece civarında düşeceğini belirterek, "Türkiye tekrar kışı yaşayacak. Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da da karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar görülecek. İstanbul'a kar yok ama sıcaklık 10 derece birden düşecek" dedi.