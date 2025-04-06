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Berhan Şimşek'ten '97 imza topladım' iddiası

Berhan Şimşek'ten '97 imza topladım' iddiası

CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'nda imzaları saat 10.50'ya kadar teslim etmediği gerekçesiyle genel başkanlık yarışına katılamayan Berhan Şimşek, "Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir 97 imzayı kendilerine takdim ederim" ifadelerini kullandı.

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CHP 22. Dönem İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in 21. Olağanüstü Kurultay'da genel başkanlığa aday olmasının ardından yeterli delege sayısına ulaşamadığı için adaylığı geçersiz sayıldı.

CHP Tüzüğü’ne göre; genel başkan adayı olmak için delegelerin yüzde 5’inin imza vermesi gerekiyor. Bin 323 delegenin bulunduğu kurultayda, 67 delegenin imzasını alabilen genel başkan adayı olabilecekti.

Şimşek, 97 imza topladığını ancak başvuru için geç kaldığını iddia etti.

'İMZALARI GÖRMEK İSTEYEN ARAYABİLİR'

Özgür Özel ile yaşadığı tartışmanın görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Şimşek "Kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Özgür Özel ile, Murat Emir ile, Ali Mahir Başarır konuşmama rağmen 'hayır vakit geçmiştir' dediler. Ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi" görüşünü savundu.

Şimşek daha sonra 97 imza topladığını iddia etti:

"Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir 97 imzayı kendilerine takdim ederim."

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