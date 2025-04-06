Honda motoruyla Max Verstappen'den, Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde sezonun ilk zaferi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın üçüncü yarışı Japonya Grand Prix'sinde kazanan Oracle Red Bull Racing takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.

Abone ol

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, sıralama turlarında rekor kırarak pole pozisyonunu elde eden Verstappen, yarışta gösterdiği performansla damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Japonya Grand Prix'si, 5 bin 807 metrelik Suzuka Pisti'nde 53 tur üzerinden gerçekleştirildi. Yarışa ilk sıradan başlayan Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Sezonun tamamlanan iki yarışının ardından takım değişikliğiyle Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak pistte yerini alan Japon pilot Yuki Tsunoda da ilk kez Japonya Grand Prix'inde yeni takımı için yarıştı.

Honda, Japonya Grand Prix'sine özel renk düzeni hazırladı

Honda, 2025 sezonunda da Oracle Red Bull Racing ve Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) takımlarına Red Bull Powertrains (RBPT) çatısı altında geliştirilen güç üniteleriyle teknik destek sağlamaya devam ediyor.

Ortaklığın son sezonunda Red Bull takımları, Honda'ya ithafen Japonya Grand Prix'sine özel olarak hazırlanan renk düzeniyle pistte yerini aldı. Oracle Red Bull Racing, Honda'nın Formula 1'deki ilk zaferinin 60. yıl dönümünü ikonik RA272 modeline saygı duruşunda bulunan özel bir araç tasarımıyla kutladı.

Takımın RB21 araçları, beyaz ve kırmızı renklerin uyumuyla pistte yerini alırken, Japonya bayrağını simgeleyen beyaz gövde, metalik kırmızı Red Bull logoları, burna yerleştirilen "Doğan Güneş" sembolü ve ikonik "H" logosuyla dikkati çekti.

Aracın üzerindeki Honda logoları, 1960'lı yıllardaki orijinal görünümlerine sadık kalınarak güncellendi. Özel logolar griddeki dört Red Bull aracında yer aldı. Oracle Red Bull Racing'in 2021 Türkiye Grand Prix'sinde beyaz tasarımla yarıştığı ve her iki pilotunun da podyuma çıktığı yarışın ardından, Honda'ya ithafen gerçekleştirdiği ikinci özel tasarım olarak öne çıkıyor.