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Bakanlıktan yeni vergi iddiasına açıklama

Bakanlıktan yeni vergi iddiasına açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi alınacağı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, bu yönde bir çalışma olmadığı kaydedildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan, stok vergisi getirileceği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

STOK VERGİSİ HABERİNE AÇIKLAMA

Bir basın kuruluşunda yer alan, "Şimşek, stoktan vergi alma peşinde" başlıklı haberin gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın, haberde iddia edildiği üzere 'Enflasyon farkı stok vergisi' adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır.

Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşımakta olup, itibar edilmemelidir."

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