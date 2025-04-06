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Pegasus uçağına yıldırım isabet etti

Pegasus uçağına yıldırım isabet etti

Sabiha Gökçen-Bodrum seferini yaparken yıldırım isabet eden Pegasus uçağı, inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi. Peki uçaklara havada veya park halinde yıldırım isabet ederse olur?

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Edinilen bilgiye göre, Bodrum'a gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Pegasus uçağı, olumsuz hava koşullarını nedeniyle Dalaman Havalimanı'na indi.

Hava şartlarının düzelmesinin ardından uçak Bodrum seferini tamamlamak üzere kalkış yaptı. Kalkışın ardından kısa bir süre sonra uçağa yıldırım isabet etti.

Bodrum-Milas Havalimanı'na sorunsuz inen uçakta yapılan teknik incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

UÇAKLARA YILDIRIM ÇARPARSA NE OLUR? 

Uçuş esnasında veya dururken uçaklara yıldırım çarpması havacılıkta sıkça görülüyor. Her uçağa ortalama yılda bir kez yıldırım düştüğü belirtiliyor. 

Uçaklar yıldırım çarpmalarına göre tasarlandıkları için bu bir sorun oluşturmuyor.

 Yıldırım çarpması anında Faraday kafesi görevi gören uçağın gövdesi, uçak içine ve motorlarına zarar vermeden enerjinin havaya karışmasını sağlıyor.

Ayrıca antistatik özellikli olan uçak boyaları da elektrik yükünün uçak içine geçmesini önliyor. Yakıt tankı ve başka mekanizmalar da yıldırım çarpmasına karşı korumalı olarak tasarlanıyor.

Yıldırım çarpmaları uçağın gövdesinde küçük çaplı zararlar verse de içerisi için bir sorun yaratmıyor. 

Faraday Kafesi: 1836 yılında İngiliz Fizikçi Michael Faraday'ın buluşu olan bu sistem, iletken metal ile kaplanan veya örülen, içeride kalan kısmı dışarıdaki elektrikli alandan koruyan bir muhafaza. 

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