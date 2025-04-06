BIST 9.380
DOLAR 37,98
EURO 41,68
ALTIN 3.710,58
HABER /  GÜNCEL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği haberini yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği haberini yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, stok vergisi getirileceği yönündeki haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan, stok vergisi getirileceği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bir basın kuruluşunda yer alan, "Şimşek, stoktan vergi alma peşinde" başlıklı haberin gerçek dışı olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın, haberde iddia edildiği üzere 'Enflasyon farkı stok vergisi' adı altında bir vergi alınmasına yönelik herhangi bir çalışması kesinlikle bulunmamaktadır. Bakanlığımız tarafından doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberler spekülasyon niteliği taşımakta olup, itibar edilmemelidir."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Narin'in abisi Baran Güran'dan şok 'Gülben Ergen' paylaşımı: "Başkasının kucağına..."
Foto Galeri Narin'in abisi Baran Güran'dan şok 'Gülben Ergen' paylaşımı: "Başkasının kucağına..." Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yerlikaya'dan aşırı hız uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan aşırı hız uyarısı
Kurultay öncesi İmamoğlu'ndan mesaj: İktidar Türkiye için artık bir beka sorunu
Kurultay öncesi İmamoğlu'ndan mesaj: İktidar Türkiye için artık bir beka sorunu
54 kişiyi taşıyordu! Çorum'da tur otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
54 kişiyi taşıyordu! Çorum'da tur otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
İmamoğlu'ndan avukatına: Mağduriyetimi değil, cesaretimi gösterin
İmamoğlu'ndan avukatına: Mağduriyetimi değil, cesaretimi gösterin
CHP'de olağanüstü kurultay günü
CHP'de olağanüstü kurultay günü
Bakanlıktan sokak köpekleri açıklaması: Meseleyi kökünden çözeceğiz
Bakanlıktan sokak köpekleri açıklaması: Meseleyi kökünden çözeceğiz
Sosyal medyadan duyurdu, istifa açıklaması! Ümit Özdağ iddiası olay olmuştu
Sosyal medyadan duyurdu, istifa açıklaması! Ümit Özdağ iddiası olay olmuştu
ABD borsası çakıldı, Fitch'ten açıklama: "1909'dan beri..."
ABD borsası çakıldı, Fitch'ten açıklama: "1909'dan beri..."
Şehidimizin annesine söz verdiği evin temeli atıldı
Şehidimizin annesine söz verdiği evin temeli atıldı
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması: Firari Ketenci gözaltına alındı
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması: Firari Ketenci gözaltına alındı
Donald Trump'ın vergi kesintilerini içeren tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi
Donald Trump'ın vergi kesintilerini içeren tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti