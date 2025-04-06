Bakanlıktan sokak köpekleri açıklaması: Meseleyi kökünden çözeceğiz

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, sokak hayvanlarının toplum için ciddi bir sorun olduğunu belirterek, meseleyi kökünden çözmek için çalıştıklarını söyledi.

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Son dönemde sıkça rastlanan vatandaşları tehdit eden sokak hayvanları sorununa ilişkin İçişleri Bakanlığından açıklama geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, sokak hayvanları sorununun çözümü için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

AŞILAMA VE SAHİPLENME YAPILACAK

Karaoğlu, Burdur Valiliği'nde düzenlenen sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili toplantıya katıldı. Toplantının ardından Burdur İl Özel İdaresince oluşturulacak sahipsiz hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanı bölgesini ziyaret eden Karaloğlu, burada gazetecilere, sokak hayvanlarını toplayıp rehabilite ederek aşılama ve sahiplenme işlemi yapılacağını kaydetti.

"TOPLUM İÇİN CİDDİ BİR SORUN"

Karaloğlu, sahiplenilmeyen hayvanların oluşturulacak doğal yaşam alanında hayatlarına devam edeceğine belirterek, "Sahipsiz sokak hayvanları toplanıp rehabilitasyon sürecinden geçtikten sonra burada yaşamlarına devam edecekler. Sokak hayvanları toplumun ciddi bir sorunu bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz ve bunun için gayret ediyoruz." dedi.

Valilikler, belediyeler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ciddi bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Karaloğlu, bu kapsamda yürütülen çalışmaları yerinde incelediklerini ifade etti.

"EL BİRLİĞİYLE BU SORUNU ÇÖZECEĞİZ"

Karaloğlu, yürütülen çalışmalarda gördükleri iyi örnekleri gittikleri yerlerde anlattıklarını, örnek gösterdiklerine işaret ederek, "Burdur'da da mesafe alınmış. Ben, Valimize, Belediyelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, üniversitemize çok teşekkür ediyorum. Burdur'un bir şansı çok güçlü bir veterinerlik fakültemiz var. İnşallah el birliği ile toplumun bu sorununu çözmüş olacağız." diye konuştu.

Burdur Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Karaoğlu'na, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve bazı kurumların müdürleri de eşlik etti.