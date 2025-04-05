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Antalyaspor, sahasında Samsunspor’u 2-1 mağlup etti

Antalyaspor, sahasında Samsunspor’u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında Samsunspor’u 2-1 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında Samsunspor’u konuk etti. Corendon Aırlınes Park Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Antalyaspor’un gollerini 45. dakikada Soner Dikmen ve 84’te Gaich kaydetti. Samsunspor’un tek golünü ise 52. dakikada Zeki Yavru, serbest vuruştan kaydetti.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 39 puana yükseldi. Samsunspor ise 51 puanda kaldı.

Süper Lig’de gelecek hafta Antalyaspor, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Samsunspor ise sahasında Galatasaray’ı konuk edecek.

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