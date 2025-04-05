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Cep telefonu ve yakın takip nedeniyle 16 bin 607 sürücüye işlem yapıldı

Cep telefonu ve yakın takip nedeniyle 16 bin 607 sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 7 gününde yakın takip ve cep telefonu kullanımı nedeniyle trafik kurallarını ihlal eden 16 bin 607 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Lütfen trafikte takip mesafemizi koruyalım" başlığı ile sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yakın takibin ve seyahat halindeyken cep telefonu kullanımının, arkadan çarpma kazalarının en önemli nedenlerinden olduğunu belirtti.

Yerlikaya, "Bayram tatilinin 7 gününde arkadan çarpma kazalarının en önemli sebeplerinden olan yakın takip ve cep telefonu kullanımı nedeniyle trafik kuralını ihlal eden 16 bin 607 sürücüye işlem yapıldı." bilgisini paylaştı.

Arkadan çarpmanın çoğunlukla yetersiz takip mesafesi nedeniyle meydana geldiğini kaydeden Yerlikaya, bu ihlalin ölümcül kazalara da yol açabileceğini, Karayolları Trafik Kanunu'nun 73. maddesi gereğince direksiyon başında telefon kullanmanın yasak olduğunu ifade etti.

Yerlikaya, trafik kurallarına harfiyen uyulması ve yoğun trafikte, ani duruşların yaşanabileceği alanlarda takip mesafesinin korunması gerektiğini vurguladı.

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