Özgür Özel'e bir kurultay rakibi daha: Berhan Şimşek aday oldu

22. Dönem Milletvekili oyuncu Berhan Şimşek, CHP'nin yarın yapılacak olağanüstü kurultayında aday oldu. Şimşek böylelikle Özgür Özel'in karşısına çıkacak ikinci aday oldu.

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CHP'nin 6 Nisan Pazar günü düzenlenecek olağanüstü kurultayında genel başkan seçimi yapılacak.

BERHAN ŞİMŞEK GENEL BAŞKAN ADAYI OLDU

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek adaylığını açıkladı. Şimşek böylelikle yarın Özgür Özel'in karşısına çıkacak ikinci aday oldu.

3 İSİM BAŞKANLIK YARIŞACAK

Bir dönem CHP İstanbul İl Başkanlığı yapan eski milletvekili Berhan Şimşek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Özgür Özel ile birlikte genel başkanlık için yarışacak.

22. Dönem (2002-2007) CHP Milletvekili olan Şimşek, bir dönem sinema oyunculuğu ve yönetmenliği de yapmıştı.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMUYOR

Aday olacağı iddia edilen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise aday olmayacağını açıkladı.