BIST 9.380
DOLAR 37,98
EURO 41,68
ALTIN 3.710,58
HABER /  EKONOMİ

TBB'den bankacılık işlemleri hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TBB'den bankacılık işlemleri hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama

 Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bazı haberlerde yer alan, bankaların müşterilerini 20 bin liraya kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdiği iddialarına ilişkin, Birliğin böyle bir kararı ve açıklamasının olmadığını bildirdi.

Abone ol

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların müşterilerini, 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdikleri belirtilmekte ve TBB'nin açıklamalarından bahsedilmektedir. TBB'nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çaykur Rizespor ile Sivasspor ateş hattında puanları paylaştı
Çaykur Rizespor ile Sivasspor ateş hattında puanları paylaştı
Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı
Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı
Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine söz verdiği evin temeli atıldı
Şehit Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun annesine söz verdiği evin temeli atıldı
Microsoft çalışanından Microsoft'un 50. yıl dönümü partisinde İsrail protestosu
Microsoft çalışanından Microsoft'un 50. yıl dönümü partisinde İsrail protestosu
Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois şoku
Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois şoku
Gümüşhane-Trabzon kara yolunda heyelan!
Gümüşhane-Trabzon kara yolunda heyelan!
Uzaylılar 35 yıl önce 23 askeri taşa çevirmiş
Uzaylılar 35 yıl önce 23 askeri taşa çevirmiş
Tekirdağ'da akrabalar arasında silahlı kavga! 3 kişi hayatını kaybetti
Tekirdağ'da akrabalar arasında silahlı kavga! 3 kişi hayatını kaybetti
Dilencilerin üzerinden çıkan paraya bakın!
Dilencilerin üzerinden çıkan paraya bakın!
Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 11 bini aştı
Türkiye'de elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 11 bini aştı
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan CHP'ye boykot tepkisi
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan CHP'ye boykot tepkisi
Bayern Münih'in futbolcusu Thomas Müller kararını açıkladı
Bayern Münih'in futbolcusu Thomas Müller kararını açıkladı