TBB; 20 bin liranın altındaki işlemlerinin ATM'den yapılacağı iddiasını yalanladı

20 bin lira altındaki çekim işlemlerinin yalnızca ATM'den yapılacağı iddia edilmişti. Türkiye Bankalar Birliği, söz konusu haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

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Bankaların 20 bin liranın altındaki nakit çekim işlemlerinde yeni bir uygulamaya geçtiği iddia edilmişti. Bu tutarın altındaki para çekme işlemlerinin yalnızca ATM'ler aracılığıyla yapılabileceği belirtilmişti.

Bu kararın da emeklileri zorlayacağı iddiaların arasında yer alıyordu.

TBB AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), sosyal medyada yayılan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

"BÖYLE BİR KARAR YOK"

TBB’den yapılan açıklamada, böyle bir karar olmadığı ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların müşterilerini, 20 bin TL'ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM'lere yönlendirdikleri belirtilmekte ve Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamalarından bahsedilmektedir. Türkiye Bankalar Birliği'nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır.