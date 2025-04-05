PFDK derbi cezalarını açıkladı! İşte Jose Mourinho kararı

PFDK, derbide kırmızı kart gören Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, Zufic, Foti, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz'ın cezalarını açıkladı.

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fred, Mert Hakan Yandaş, Zufic, Foti, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay, PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı.

MOURINHO VE FRED'E 3 MAÇ CEZA

Buna göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunu sıkarak kırmızı kart gören Jose Mourinho'ya 3 maç, Foti'ye 4 maç, Zufic'e 4 maç, Mert Hakan Yandaş'a 1 maç ve Fred'e 3 maç ceza verildi.

SÜPER LİG'DE GÖREV ALABİLECEK

Mourinho, Mert Hakan Yandaş ve Fred, 4 maçtan az ceza aldığı için Süper Lig'de görev alabilecek.

Zufic ve Foti cezalarını önümüzdeki 4 maçta çekecek.