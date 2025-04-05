İBB'deki yolsuzluk soruşturması! KİPTAŞ'ın 70 dairesi delegelere dağıtıldı

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında ifade veren tanıklar, kirli para çarkını ve CHP kongresi sürecindeki şaibeleri anlattı.

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İBB soruşturmasında ifade veren tanık Orhan Cevahiroğlu: "Murat Ongun, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Necati Özkan, Fatih Keleş Beylikdüzü'nde toplanırlar, para dolu çantalarla çıkarlardı."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasında, tanıkların ifadeleri ortaya çıktı.

Kültür AŞ'de şoför Orhan Cevahiroğlu "Serdal Taşkın'ın açık hava reklam işleriyle ilgili Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan Murat Ongun, Murat Kapki, Hüseyin Köksal, Necati Özkan, Fatih Keleş ile Beylikdüzü Mado'da toplanırlar, Ongun ve Taşkın, para çantalarıyla çıkarlardı. Köksal'ın Beylikdüzü'ndeki tekstil firmasında da buluşur ihale ve yasa dışı işler hakkında konuşurlardı" dedi.

KASA MİLLETVEKİLİ ÖZER

Capacity AVM'nin avukatlarından M.A.İ., otoparkın ruhsatlandırılması sürecine ilişkin, "Ali Rıza Akyüz ve Ertan Yıldız, bize belediyenin, paraya ihtiyacı olduğunu, işlerin devamı için destek verilmesi gerektiğini söyledi. Kabul etmedik, AVM hakkında yıkım kararı verip para cezası kestiler. Yıkım kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildi" dedi. Kurultay sürecini anlatan eski CHP İl Gençlik Kolları Başkanı tanık E.Ç. ise "Seçimi Özgür Özel kazansın diye delegelere para dağıttılar. Bizzat şahit oldum, bazı delegelere siyasi rüşvetler de verildi. Belediyeden alacağını alamayan kişiler Ongun'a ulaşır. O da komisyon karşılığında alacakları tahsil eder" diye ifade verdi. Milletvekili Turan Taşkın Özer'in İmamoğlu'nun kasası olduğunu ileri süren tanık E.Ç., İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın komisyon ve rüşvetleri toplayan kişilerden biri olduğunu söyledi.

70 DAİRE DAĞITTILAR

Tanık H.H.Ş., Hüseyin Köksal'ın Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğunu söyledi. H.H.Ş. "CHP'nin Genel Kurultayı'nda 1 milyar 200 milyon lirayı Berber Yaşar'ın döviz ofisinde dövize çevirip delegelere verdiklerini, KİPTAŞ'ın 70 dairesini delegelere dağıttıklarını, hatta bir delegenin de bir yıl boyunca Amerika'ya gidiş dönüş uçak biletlerini karşıladıklarını anlattı. M.Z.Ç. de "Belediyenin ihalelerinden yüzde 10 komisyon peşin alınır ve bu paraları Fatih Keleş toplardı" dedi.

KAYNAK: AKŞAM