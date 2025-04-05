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Paris Saint-Germain 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Paris Saint-Germain 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

Fransa 1. Ligi'nin (Ligue 1) 28. haftasında konuk ettiği Angers'i 1-0 yenen Paris Saint-Germain (PSG), 2024-25 sezonunun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmada namağlup PSG'nin golünü 55. dakikada genç forvet Desire Doue kaydetti.

Ligde puanını 74'e çıkartan Paris ekibi, bir maçı eksik ikinci sıradaki Monaco ile puan farkını 24'e çıkartarak 28. haftada şampiyonluğu garantiledi.

İspanyol teknik adam Luis Enrique yönetimindeki PSG, üst üste 4, toplamda ise 13. şampiyonluğa ulaştı.

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