Fatih Karagümrük, Erzurumspor'u 90+6'da attığı golle mağlup etti

Trendyol 1. Lig'de Fatih Karagümrük, Erzurumspor'u 90+6'da attığı golle 1-0 mağlup etti.Abone ol
Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta 56 puanla 2. sırada yer alan Fatih Karagümrük, 54 puanla 3. sırada yer alan Erzurumspor'u konuk etti.
Fatih Karagümrük, 90+6. dakikada Wesley Moraes'in attığı golle sahadan galip ayrıldı ve puanını 59'a yükselterek 3. sıradaki Erzurumspor ile puan farkını 5'e yükseltti.
Erzurumspor'da 69. dakikada Mehmet Taş, kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
1. Lig'de gelecek hafta Fatih Karagümrük, deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Erzurumspor ise sahasında Çorumspor'u konuk edecek.